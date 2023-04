Stromae annulla il tour per motivi di salute | Devo ammettere i miei limiti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il cantante belga Stromae ha annunciato oggi la cancellazione di tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per… - infoitcultura : Stromae malato, annulla tutti i concerti fino a fine maggio - infoitcultura : Stromae annulla concerti fino a maggio per motivi di salute - infoitcultura : Stromae malato, annulla tutti i concerti fino a fine maggio - infoitcultura : Stromae malato, annulla tutti i concerti fino a fine maggio -

Il messaggio social 'Circondato dalla mia famiglia, devo prendermi il tempo per migliorare per riprendere a esibirmi', ha aggiuntonel suo messaggio social ai fan. 'Spero di darvi notizie più ...aveva programmato spettacoli in moltissime città europee come Amsterdam, Tolosa, Londra, Lione, Berlino, Roma, Colonia e Basilea fino a maggio. Ai fan con i biglietti per questi spettacoli ...ha poi espresso la sua 'profonda tristezza', augurandosi di poter tornare a dare buone notizie il più presto possibile. Le prime tre date annullate, ad Amsterdam, erano previste il 13 - 14 - ...

Stromae si ferma di nuovo, il cantante annulla tutti i concerti: «La mia salute non mi permette di incontrarvi» Open

Stromae aveva già cancellato sei date di concerti nelle ultime due settimane. Le prime tre date annullate, ad Amsterdam, erano previste il 13-14-15-aprile, mentre le ultime erano state fissate a Lione ...Stromae ha annullato le date del suo tour fino alla fine di maggio per concentrarsi sulla sua salute. La star dell'elettro-pop belga ha annunciato che non sarà in grado di esibirsi ai suoi prossimi 14 ...