Strage via D’Amelio, le 1500 pagine dei giudici sui depistaggi: Cosa Nostra, l’agenda rossa e il ruolo dei servizi segreti (Di giovedì 6 aprile 2023) Non è stata Cosa Nostra a far sparire materialmente l’agenda rossa di Paolo Borsellino. È quanto deciso dai giudici di Caltanissetta sul processo per il depistaggio sulle indagini della Strage di via D’Amelio. Che uccise il 19 luglio del 1992 il giudice e cinque agenti della sua scorta. Sono le motivazioni, depositate ieri in cancelleria, della sentenza a carico di tre poliziotti. Dagli elementi disponibili non si riesce ancora a individuare la persona fisica esatta che portò via l’agenda, ma secondo i magistrati si tratta di qualcuno che ricopriva una carica istituzionale, che gli ha permesso di agire indisturbato in quel determinato momento. Oltre a sapere perfettamente Cosa fosse fosse necessario sottrarre. Un ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Non è stataa far sparire materialmentedi Paolo Borsellino. È quanto deciso daidi Caltanissetta sul processo per ilo sulle indagini delladi via. Che uccise il 19 luglio del 1992 il giudice e cinque agenti della sua scorta. Sono le motivazioni, depositate ieri in cancelleria, della sentenza a carico di tre poliziotti. Dagli elementi disponibili non si riesce ancora a individuare la persona fisica esatta che portò via, ma secondo i magistrati si tratta di qualcuno che ricopriva una carica istituzionale, che gli ha permesso di agire indisturbato in quel determinato momento. Oltre a sapere perfettamentefosse fosse necessario sottrarre. Un ...

