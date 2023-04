Strage Erba, un giudice parla per la prima volta in podcast (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giudice: "l'accanimento innocentista degli ultimi sedici anni ha alimentato il livello dei conflitti. Nel processo le vittime non sono state tutelate". Pietro Castagna: "Sentire la donna che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Il: "l'accanimento innocentista degli ultimi sedici anni ha alimentato il livello dei conflitti. Nel processo le vittime non sono state tutelate". Pietro Castagna: "Sentire la donna che ha ...

Strage Erba, un giudice parla per la prima volta in podcast Era la notte dell'11 dicembre 2006 e nel caso della strage di Erba "l'accanimento innocentista degli ultimi sedici anni ha alimentato il livello dei conflitti", spiega la giudice Luisa Lo Gatto che ... Strage di Erba, la controinchiesta: quando Frigerio riconobbe Olindo come aggressore Strage di Erba, la nuova testimonianza choc di Abdi Kais può riaprire il caso - esclusivo LA TESTIMONIANZA DI MARIO FRIGERIO - Frigerio testimoniò in aula che dal 20 dicembre 2006, quando il ... Strage erba, un podcast - controinchiesta Un podcast che prosegue la controinchiesta sulla cosiddetta strage di Erba che vede condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi esce oggi online in video su Youtube. Gli autori, i giornalisti Edoardo Montolli e Felice Manti, gli stessi del libro 'Il Grande abbaglio -... Era la notte dell'11 dicembre 2006 e nel caso delladi"l'accanimento innocentista degli ultimi sedici anni ha alimentato il livello dei conflitti", spiega la giudice Luisa Lo Gatto che ...di, la nuova testimonianza choc di Abdi Kais può riaprire il caso - esclusivo LA TESTIMONIANZA DI MARIO FRIGERIO - Frigerio testimoniò in aula che dal 20 dicembre 2006, quando il ...Un podcast che prosegue la controinchiesta sulla cosiddettadiche vede condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi esce oggi online in video su Youtube. Gli autori, i giornalisti Edoardo Montolli e Felice Manti, gli stessi del libro 'Il Grande abbaglio -... Strage Erba, un giudice parla per la prima volta in podcast - Cronaca Agenzia ANSA Strage Erba, un giudice parla per la prima volta in podcast Era la notte dell'11 dicembre 2006 e nel caso della strage di Erba "l'accanimento innocentista degli ultimi sedici anni ha alimentato il livello dei conflitti", spiega la giudice Luisa Lo Gatto che ha ... Strage Erba, online il podcast controinchiesta È online il podcast “Strage Erba”, un podcast che racconta la strage ad Erba. Gli autori promettono audio inediti e documenti esclusivi ... Era la notte dell'11 dicembre 2006 e nel caso della strage di Erba "l'accanimento innocentista degli ultimi sedici anni ha alimentato il livello dei conflitti", spiega la giudice Luisa Lo Gatto che ha ...È online il podcast “Strage Erba”, un podcast che racconta la strage ad Erba. Gli autori promettono audio inediti e documenti esclusivi ...