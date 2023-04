Strage di via D’Amelio: perché potrebbe esserci la mano dei servizi segreti (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – La Strage di via D’Amelio in cui perse la vita Paolo Borsellino non sarebbe “mano esclusiva” di Cosa nostra, secondo quanto affermato dai giudici di Caltanissetta e come riportato dall’Ansa. Strage di via D’Amelio, non solo la mano mafiosa I magistrati siciliani hanno scritto che “l’istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alla tesi della partecipazione (morale e materiale) alla Strage di Via D’Amelio di altri soggetti (diversi da Cosa nostra) e/o di gruppi di potere interessati all’ eliminazione di Paolo Borsellino”. Quali sarebbero questi soggetti? Non se ne ha alcuna idea precisa e, probabilmente, non si avrà mai. Ma intanto a far sorgere forti sospetti è “l’anomala ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Ladi viain cui perse la vita Paolo Borsellino non sarebbe “esclusiva” di Cosa nostra, secondo quanto affermato dai giudici di Caltanissetta e come riportato dall’Ansa.di via, non solo lamafiosa I magistrati siciliani hanno scritto che “l’istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alla tesi della partecipazione (morale e materiale) alladi Viadi altri soggetti (diversi da Cosa nostra) e/o di gruppi di potere interessati all’ eliminazione di Paolo Borsellino”. Quali sarebbero questi soggetti? Non se ne ha alcuna idea precisa e, probabilmente, non si avrà mai. Ma intanto a far sorgere forti sospetti è “l’anomala ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Nella strage di via d’Amelio ci fu una convergenza d’interessi tra Cosa nostra e gruppi di potere esterni. L’agend… - petergomezblog : “Strage di Bologna, prova eclatante che Licio Gelli e i servizi segreti di D’Amato contribuirono”: le motivazioni d… - Agenzia_Ansa : 'Non solo la mafia dietro la strage di via D'Amelio'. Così i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazio… - rozzo_barone : RT @Agenzia_Ansa: 'Non solo la mafia dietro la strage di via D'Amelio'. Così i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni del… - LuciaLaVita1 : RT @BCarazzolo: Una sentenza che dice molte cose e tutte gravi sulle complicità tra soggetti istituzionali e mafia circa la morte di Borsel… -