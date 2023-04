Strage di Via D' Amelio | per i giudici non fu solo ' colpa' della mafia | ecco le motivazioni

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ladi Via D'che portò alla morte di Paolo Borsellino non fu architettatadalla. La conclusione è arrivata daidel tribunale di Caltanissetta, che hanno pubblicato le ...

LadiD'Amelio che portò alla morte di Paolo Borsellino non fu architettata solo dalla mafia. La conclusione è arrivata dai giudici del tribunale di Caltanissetta, che hanno pubblicato le ...Non è stata Cosa nostra a fare sparire, dopo ladiD'Amelio, l'agenda rossa di Paolo Borsellino. A metterlo nero su bianco sono i giudici del processo per il depistaggio sulle indagini dellache uccise, il 19 luglio del 1992, il ..."LaCrucis delle vittime" è il titolo scelto per raccontare 14 storie di violenza descritte ...e manifestazioni violente per uno che ha gambizzato ed è accusato e condannato per tentata, ...

“Nella strage di via d’Amelio ci fu una convergenza d’interessi tra Cosa nostra e gruppi di… Il Fatto Quotidiano

Lo scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Il processo si è concluso con la prescrizione del ...Non c'era solo la mafia dietro la strage di via D'Amelio. Lo scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini. "L'istruttoria ...