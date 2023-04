Strage Borsellino, fratello agente scorta: “Per verità manca volontà” (Di giovedì 6 aprile 2023) "Dietro l'eccidio ci fu la manovalanza della mafia, ma il progetto non era mafioso. Amnesie istituzionali per noi ulteriore ferita. Da 30 anni in via D'Amelio da ministri annunci e passerelle" “Che fossero tutte bugie l’ho sempre detto. A me non serviva lo scrivesse un giudice, era palese”. Luciano Traina, fratello di Claudio, l’agente di scorta morto insieme a Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Agostino Catalano, nella Strage di via D’Amelio che costò la vita anche al giudice Paolo Borsellino, è “amareggiato” e “deluso”. Le motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio, depositate ieri a quasi un anno dal pronunciamento del collegio che dichiarò prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) "Dietro l'eccidio ci fu la manovalanza della mafia, ma il progetto non era mafioso. Amnesie istituzionali per noi ulteriore ferita. Da 30 anni in via D'Amelio da ministri annunci e passerelle" “Che fossero tutte bugie l’ho sempre detto. A me non serviva lo scrivesse un giudice, era palese”. Luciano Traina,di Claudio, l’dimorto insieme a Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Agostino Catalano, nelladi via D’Amelio che costò la vita anche al giudice Paolo, è “amareggiato” e “deluso”. Le motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sulladi via D’Amelio, depositate ieri a quasi un anno dal pronunciamento del collegio che dichiarò prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre ...

