Stop alle riprese di Joker 2 | rilasciata una nuova foto di Lady Gaga

(Di giovedì 6 aprile 2023) Le aspettative sul sequel disono altissime. Dopo il successo del primo film, i fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà il futuro del protagonista. La presenza di, forse, è uno degli elementi più attesi. La cantante, nelle ultime ore, ha pubblicato, sul suo profilo di Instagram, unache non lascia spazio ai dubbi. Essa la ritrae nei panni di Harley Quinn, l’iconica compagna di. Lo scatto, diffuso per celebrare la fine delledel titolo, la vede in una posa inedita, con il trucco rovinato e un’espressione indecifrabile sul viso. La stessa immagine è stata postata anche dal regista Todd Phillips che non ha potuto fare a meno di ringraziare gli attori che hanno preso parte alla pellicola e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il progetto: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Dopo lo stop all’immigrazione clandestina, il premier britannico #Sunak (figlio di immigrati dall’Africa) annuncia… - trash_italiano : ? IL PARLAMENTO EUROPEO CONDANNA IL GOVERNO ITALIANO PER LO STOP ALLE REGISTRAZIONI DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORI… - ZanAlessandro : Il Parlamento Europeo ha appena condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie del… - 30mirella51 : RT @fratotolo2: Dopo lo stop all’immigrazione clandestina, il premier britannico #Sunak (figlio di immigrati dall’Africa) annuncia una legg… - MenassiStefano : RT @fratotolo2: Dopo lo stop all’immigrazione clandestina, il premier britannico #Sunak (figlio di immigrati dall’Africa) annuncia una legg… -

...(il frontale ricorda vagamente l'Explorer PHEV) abbinato a interni progettati in baseesigenze ... Un ulteriore pacchetto opzionale comprende l'Adaptive Cruise Control con Lane Centring e& Go, ......i minori e ad inviare al Garante entro oggi un documento che indichi le misure che rispondano... ecco le alternative Dopo lodel Garante per la protezione dei dati personali, l'applicazione ...La decisione verrà presa domani18.00'. Così hanno dichiarato prendendo tempo quindi fino all'... dopo glidel 2018 a causa del maltempo e del 2020 - 2021 - 2022 per il Covid. Anche se anno ...

Liguria, stop alle agende bloccate. Gratarola: “Dodici mesi di prenotazioni garantite” Il Secolo XIX

Monguzzi sottolinea: "Elliott porta 1 miliardo alle Cayman ed è in Tribunale. Questi sono i personaggi a cui sindaco e giunta hanno concesso e confermato l’interesse pubblico per la speculazione San ...ASCOLI - Parte con una decisione che sa di beffa e tanta indignazione la nuova stagione turistica per diversi operatori commerciali del centro storico ascolano. A sollevare le proteste di ristoratori.