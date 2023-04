Stop alla musica sui social, Siae e Meta faccia a faccia al ministero non trovano l’accordo: «Siamo lontani, ma trattiamo» (Di giovedì 6 aprile 2023) Fumata nera dai corridoi del ministero della Cultura, dove oggi c’è stato l’atteso incontro tra Meta e Siae. Il faccia a faccia di questa sera aveva come obiettivo la ripresa delle trattative tra le due parti per ripristinare la possibilità di utilizzare i brani del repertorio Siae sui social media gestiti dall’azienda di Mark Zuckerberg. «Ci Siamo confrontati a lungo con Meta sulle rispettive posizioni, ma allo stato attuale Siamo ancora lontani dalle precise indicazioni formulate ieri dall’AGCM. Continuiamo comunque a lavorare nell’auspicio di pervenire ad una soluzione condivisa», fa sapere la Siae al termine dell’incontro. «Abbiamo avuto un lungo ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Fumata nera dai corridoi deldella Cultura, dove oggi c’è stato l’atteso incontro tra. Ildi questa sera aveva come obiettivo la ripresa delle trattative tra le due parti per ripristinare la possibilità di utilizzare i brani del repertoriosuimedia gestiti dall’azienda di Mark Zuckerberg. «Ciconfrontati a lungo consulle rispettive posizioni, ma allo stato attualeancoradalle precise indicazioni formulate ieri dall’AGCM. Continuiamo comunque a lavorare nell’auspicio di pervenire ad una soluzione condivisa», fa sapere laal termine dell’incontro. «Abbiamo avuto un lungo ...

