Still | la storia di Michael J Fox | il trailer e la data di uscita del nuovo film targato Apple TV+

Oggi Apple TV+ ha svelato il trailer e la data di uscita di Still: la storia di Michael J. Fox, il nuovo e attesissimo film diretto dal premio Oscar Davis Guggenheim. Apple Original films ha appena diffuso il trailer e la data di uscita ufficiale dell'attesissimo film intitolato Still: la storia di Michael J. Fox: la pellicola, che vede la partecipazione dello stesso Michael J. Fox e di Tracy Pollan, è stata diretta dal regista premio Oscar Davis Guggenheim e sarà disponibile dal 12 maggio su Apple TV+.

