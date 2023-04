Steven Tyler degli Aerosmith smentisce sugli abusi sessuali su una minorenne (Di giovedì 6 aprile 2023) abusi sessuali, percosse e gaslighting: queste le accuse che Steven Tyler degli Aerosmith smentisce tre mesi dopo la denuncia depositata al tribunale di Los Angeles da parte di Julia Misley. Il frontman della band di Dream On ha stilato 24 punti a sua difesa che Rolling Stone e Pitchfork riportano in anteprima. Le accuse di violenza sessuale Julia Misley – all’epoca dei fatti Julia Holcomb – nella denuncia ha accusato Steven Tyler di aver convinto i suoi genitori a riceverla in custodia quando lei aveva appena 16 anni. I due si sarebbero conosciuti a Portland, nell’Oregon, e Tyler l’avrebbe portata con sé in un albergo per poi perpetrare “vari atti sessuali illeciti” e rimandarla a casa a bordo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 aprile 2023), percosse e gaslighting: queste le accuse chetre mesi dopo la denuncia depositata al tribunale di Los Angeles da parte di Julia Misley. Il frontman della band di Dream On ha stilato 24 punti a sua difesa che Rolling Stone e Pitchfork riportano in anteprima. Le accuse di violenza sessuale Julia Misley – all’epoca dei fatti Julia Holcomb – nella denuncia ha accusatodi aver convinto i suoi genitori a riceverla in custodia quando lei aveva appena 16 anni. I due si sarebbero conosciuti a Portland, nell’Oregon, el’avrebbe portata con sé in un albergo per poi perpetrare “vari attiilleciti” e rimandarla a casa a bordo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RollingStoneita : Steven Tyler degli Aerosmith ha negato di avere abusato di una minorenne - UazzoPerpetual : No, ma l’ ignoranza terribile della fata che non ha MAI sentito Margherita di Cocciante ?!? #gfvip Pari a Onestini:… - italskipper : Ascolto 'I Don't Want to Miss a Thing' degli Aerosmith (con Steven Tyler geniale solista dalla bruttezza ipnotica e… - staticisorrisi : @elenasantori902 minori: Anthony kieds (rhcp), Elvis, jimmy page, iggy pop, David bowie, Steven Tyler’s potrei cont… - patriziaandreoz : @Martin_D18E Quando Steven Tyler degli Aerosmith si offrì di aiutare Kurt Cobain dei Nirvana a eliminare l'eroina,… -