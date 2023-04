Steve Vai ad Apollosa: i nomi delle band che apriranno la masterclass (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl prossimo 20 maggio si terrà la masterclass di Steve Vai ad Apollosa, promossa e organizzata da Islands APS – Lizard Accademie Musicali – Laboratorio di Benevento, Projenia SCS, Cosmoart APS e Cyclopes (sede dell’evento). In occasione della masterclass, sarà possibile non solo seguire le tecniche musicali di Steve Vai, ma ci sarà l’opportunità solo per tre band rock emergenti di esibirsi per 40 minuti davanti a un pubblico di settore nazionale. Le band scelte potranno potranno usufruire del palco, dell’impianto audio e degli amplificatori per basso e chitarra messi a disposizione dall’organizzazione. Inoltre, potranno assistere gratuitamente a tutta la durata della masterclass e partecipare come band al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl prossimo 20 maggio si terrà ladiVai ad, promossa e organizzata da Islands APS – Lizard Accademie Musicali – Laboratorio di Benevento, Projenia SCS, Cosmoart APS e Cyclopes (sede dell’evento). In occasione della, sarà possibile non solo seguire le tecniche musicali diVai, ma ci sarà l’opportunità solo per trerock emergenti di esibirsi per 40 minuti davanti a un pubblico di settore nazionale. Lescelte potranno potranno usufruire del palco, dell’impianto audio e degli amplificatori per basso e chitarra messi a disposizione dall’organizzazione. Inoltre, potranno assistere gratuitamente a tutta la durata dellae partecipare comeal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kemi328 : RT @mix031316: Steve Vai ?? For the Love of God Grato à @Pra__93 - tales_bhar : @comunidademc Jason vai ser o Steve? - Genapil : RT @mix031316: Steve Vai ?? For the Love of God Grato à @Pra__93 - BigBadBostonDad : RT @mix031316: Steve Vai ?? For the Love of God Grato à @Pra__93 - STEVE_241 : RT @Mery_laSgaia1: @DOCTORWHO71 Guarda il grafico la linea ancora alta,aggionato al 02/2023...aspettiamo i dati a fine anno,(e mi auguro ch… -