Stefania Morici | una carriera dedicata all' arte

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Una vita straordinariaall', art producer e fondatrice di “venti”, ci spiega come riesce a creare e gestire in modo innovativo manifestazioni ed eventi culturali rendendoli unici. Lei è una figura poliedrica e inusuale nel mondo dell'. In un evento o mostra lei si occupa dalla produzione e cura del concept, alla scelta degli artisti , dalle relazioni istituzionali o con privati alla ricerca della location, richiesta di patrocini, ecc. Insomma lei consegna un evento confezionato nella sua totalità "chiavi in mano". Come fa? Credo che l'esperienza, la preparazione, la serietà, la passione per il mio lavoro e, non per ultimo, l'essere donna, siano alcuni degli ingredienti per riuscire a fare tutto. Curare una mostra o un evento significa prendersi ...