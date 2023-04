Stasera in tv Tom Cruise è “L’ultimo Samurai” | le gesta epiche di un eroe non convenzionale

(Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivain tv L’ultimo Samurei, uno dei più bei film di Tom. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola (foto LaPresse) Uno dei migliori film di Tom. Che fa sempre l’d’azione. Ma, questa volta, in un contesto decisamente meno consueto. E, proprio per questo, più interessante.in tv sul Canale 20 va in onda L’ultimo Samurai (2003) di Edward Zwick. Epopea d’azione ambientata nel Giappone del XIX secolo. Con un superbo Ken Watanabe. La trama di “L’ultimo Sanurai” Siamo nel 1876. Nel Giappone che sta affrontando la Ribellione di Satsuma. Il capitano Nathan Algren (Tom) è ancora tormentato dai massacri contro le tribù degli Indiani d’America. Ex veterano della Guerra Civile, è un uomo alcolizzato e amareggiato. Improvvisamente riceve ...

