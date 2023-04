Star Wars Jedi Survivor: svelato il peso del gioco (Di giovedì 6 aprile 2023) svelato il peso finale in termini di GB di memoria per l’attesissimo Star Wars Jedi Survivor. Scopriamo i dettagli in questa news Con la nuova opera di Respawn Entertainment ormai in dirittura d’arrivo, molti utenti si stanno preparando a tuffarsi nella nuovissima avventura di Cal Kestis. I vari trailer e gameplay mostrati finora dagli sviluppatori non hanno fatto altro che incrementare l’hype attorno al gioco, che pare sarà dotato di molte meccaniche di gameplay del tutto inedite e diversi livelli di difficoltà per venire incontro alle esigenze di tutti. Ora, a meno di un mese dal lancio ufficiale, è stato svelato il peso finale di Star Wars Jedi Survivor. Ecco il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 aprile 2023)ilfinale in termini di GB di memoria per l’attesissimo. Scopriamo i dettagli in questa news Con la nuova opera di Respawn Entertainment ormai in dirittura d’arrivo, molti utenti si stanno preparando a tuffarsi nella nuovissima avventura di Cal Kestis. I vari trailer e gameplay mostrati finora dagli sviluppatori non hanno fatto altro che incrementare l’hype attorno al, che pare sarà dotato di molte meccaniche di gameplay del tutto inedite e diversi livelli di difficoltà per venire incontro alle esigenze di tutti. Ora, a meno di un mese dal lancio ufficiale, è statoilfinale di. Ecco il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Star Wars Jedi Survivor: svelato il peso del gioco #EA #PC #PS5 #RespawnEntertaiment #XboxSeriesS #XboxSeriesX… - mmarialoppez : @anacouuto @itsD3lay star wars si q da asco pro fast and furius no - IGNitalia : Respawn ha svelato i requisiti PC di #StarWarsJediSurvivor, e il peso del gioco è tre volte superiore a quello di F… - MarsWinton : @fabius10scudi Credo la sua grandezza sia soprattutto il salto di qualità di effetti speciali e scenografie. Prima… - Delorean861 : @KaiserHHHoppe @TR_Ale_Torni Si ma non era l'intento originale, non è che lui ha inventato Star Wars per pensare a… -