Star Wars Celebration 2023: ecco come guardarla da casa (Di giovedì 6 aprile 2023) Se non sarete tra i presenti alla Star Wars Celebration a Londra, non preoccupatevi. ecco come vedere i vari panel comodamente da casa. Avrà inizio domani e si terrà fino a lunedì 10 aprile la Star Wars Celebration 2023 a Londra, mega convention imperdibile per i fan della saga creata da George Lucas. Dopo l'edizione dello scorso anno in California, Lucasfilm ha deciso di tornare in Inghilterra dopo ben 7 anni (l'ultima volta a Londra risale al 2016). Si erano diffuse alcune voci secondo cui non sarebbe stato possibile seguire gli annunci in diretta comodamente da casa, ma a quanto pare non sarà così. come riportato sul sito ufficiale StarWars.com, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) Se non sarete tra i presenti allaa Londra, non preoccupatevi.vedere i vari panel comodamente da. Avrà inizio domani e si terrà fino a lunedì 10 aprile laa Londra, mega convention imperdibile per i fan della saga creata da George Lucas. Dopo l'edizione dello scorso anno in California, Lucasfilm ha deciso di tornare in Inghilterra dopo ben 7 anni (l'ultima volta a Londra risale al 2016). Si erano diffuse alcune voci secondo cui non sarebbe stato possibile seguire gli annunci in diretta comodamente da, ma a quanto pare non sarà così.riportato sul sito ufficiale.com, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emsilwmanorian : @constantstvr ah no allora romcom si, comunque no di star wars ho visto solo i primi due ahwhshwhs - constantstvr : @emsilwmanorian amo romcom sono i film romantici, NON HAI VISTO STAR WARS????? - alltheCoolThin2 : Il tappetino per mouse di Star Wars, disponibile in 3 misure - mmorticja : omg lo faccio anche io quanto siamo compatibili? 10% miley cyrus 10% shadowhunters 10% dramione 10% naruto 10%… - empitalia : Da una Galassia lontana lontana, sono arrivati i cinturini di Star Wars e The Mandalorian per lo Smartwatch! ???? Qu… -