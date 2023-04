“Stanno tornando loro”. Colpo di scena a UeD, terremoto in studio: la decisione di Maria (Di giovedì 6 aprile 2023) Uomini e Donne, caccia aperta ai nuovi tronisti. Il dating show di Maria De Filippi volge al termine, la conclusione è prevista per la fine di maggio. Proprio in questi giorni si è molto parlato delle scelte dei due tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Il primo ha deciso di condividere la sua vita con Carola Viola Carpanelli e proprio nelle ultime ore si è saputo che i due hanno individuato il loro nido d’amore. Niente da fare per Alice che ci aveva sperato fino all’ultimo. Ma la vita è una ruota, a volte toglie, a volte dà, tornerà a girare anche per lei. Lavinia Mauro, invece, ha voluto e fortemente creduto in Alessio Corvino. Anche in questo caso la corte dei due spasimanti è durata a lungo e ha vissuto momenti di grande emozione, come quando la tronista ha pianto confidando il suo no ad Alessio Campoli. Ma chi saranno adesso i tronisti? ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Uomini e Donne, caccia aperta ai nuovi tronisti. Il dating show diDe Filippi volge al termine, la conclusione è prevista per la fine di maggio. Proprio in questi giorni si è molto parlato delle scelte dei due tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Il primo ha deciso di condividere la sua vita con Carola Viola Carpanelli e proprio nelle ultime ore si è saputo che i due hanno individuato ilnido d’amore. Niente da fare per Alice che ci aveva sperato fino all’ultimo. Ma la vita è una ruota, a volte toglie, a volte dà, tornerà a girare anche per lei. Lavinia Mauro, invece, ha voluto e fortemente creduto in Alessio Corvino. Anche in questo caso la corte dei due spasimanti è durata a lungo e ha vissuto momenti di grande emozione, come quando la tronista ha pianto confidando il suo no ad Alessio Campoli. Ma chi saranno adesso i tronisti? ...

