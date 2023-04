Stangata per Cuadrado: 3 giornate. Una a Lukaku e Handanovic (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giudice sportivo ha emesso la sua sentenza dopo il turbolento fine partita nella semifinale di Coppa Italia Torino: tre giornate per il colombiano, una sola per Lukaku e Handanovic. Chiusa per un turno la curva della Juventus Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giudice sportivo ha emesso la sua sentenza dopo il turbolento fine partita nella semifinale di Coppa Italia Torino: treper il colombiano, una sola per Lukaku e. Chiusa per un turno la curva della Juventus

