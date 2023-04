Stadio Milan, i Verdi: “Elliott è in tribunale, subito al voto su La Maura” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il sindaco sollecita il Milan sul progetto Maura contro il Consiglio comunale, il Parco sud e la Ue. Si fermino il sindaco e la giunta, venga ripristinata la democrazia in consiglio comunale, si voti subito sulla vicenda Maura”. Sul tema Stadio tornano all’attacco i Verdi Milanesi. Il capogruppo in Consiglio Carlo Monguzzi si sofferma sull’intenzione da parte del Milan di costruire un proprio impianto nell’area verde dell’ippodromo La Maura. E spiega: “Elliot porta 1 miliardo alle Cayman ed è in tribunale. Questi sono i personaggi a cui sindaco e giunta hanno concesso e confermato l’interesse pubblico per la speculazione San Siro: il Milan ha anche chiesto 3 mesi di proroga per fornire al Comune gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il sindaco sollecita ilsul progettocontro il Consiglio comunale, il Parco sud e la Ue. Si fermino il sindaco e la giunta, venga ripristinata la democrazia in consiglio comunale, si votisulla vicenda”. Sul tematornano all’attacco iesi. Il capogruppo in Consiglio Carlo Monguzzi si sofferma sull’intenzione da parte deldi costruire un proprio impianto nell’area verde dell’ippodromo La. E spiega: “Elliot porta 1 miliardo alle Cayman ed è in. Questi sono i personaggi a cui sindaco e giunta hanno concesso e confermato l’interesse pubblico per la speculazione San Siro: ilha anche chiesto 3 mesi di proroga per fornire al Comune gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Scaroni: '#SanSiro è vecchio e obsoleto. Avete mai visto gli stadi moderni? Perché non si può ristrutturare San Si… - capuanogio : Gli oppositori allo stadio #Milan nell’area #LaMaura sono arrivati a denunciare all’Unione Europea un progetto nemm… - AntoVitiello : ?? Dopo la partita #Leao sotto la #Curva del #Milan, canta e balla il suo coro insieme ai tifosi rossoneri allo stadio #Maradona - clarence_von : RT @sportface2016: Stadio Milan, i Verdi: 'Elliott è in tribubale, subito al voto su La Maura' - RossoneraVerita : @CalcioFinanza Come dire Berlusconi sotto inchiesta, sto al progetto stadio del Milan, come dire Moratti sotto inch… -