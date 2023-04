“Sta con la famosa conduttrice Rai”. Bomba su Cesare Cremonini, ha una nuova fidanzata (Di giovedì 6 aprile 2023) Notizia bellissima sull’amato cantante italiano Cesare Cremonini, che avrebbe una nuova fidanzata. Da ore circolano con insistenza indiscrezioni sulla sua vita privata e, se in un primo momento l’identikit della sua presunta dolce metà era stato ignoto ma si conosceva solamente la sua professione, adesso abbiamo anche un nome e cognome. L’estate scorsa l’artista si è separato definitivamente dall’ex partner Martina Maggiore, con la quale era stato legato sentimentalmente per oltre due anni. Il settimanale Chi ha subito dato in esclusiva la notizia su Cesare Cremonini e la sua nuova fidanzata, spiegando che si tratta di una giornalista Rai: “Sembra che il cuore di Cesare Cremonini sia tornato a battere per una delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Notizia bellissima sull’amato cantante italiano, che avrebbe una. Da ore circolano con insistenza indiscrezioni sulla sua vita privata e, se in un primo momento l’identikit della sua presunta dolce metà era stato ignoto ma si conosceva solamente la sua professione, adesso abbiamo anche un nome e cognome. L’estate scorsa l’artista si è separato definitivamente dall’ex partner Martina Maggiore, con la quale era stato legato sentimentalmente per oltre due anni. Il settimanale Chi ha subito dato in esclusiva la notizia sue la sua, spiegando che si tratta di una giornalista Rai: “Sembra che il cuore disia tornato a battere per una delle ...

