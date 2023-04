Sport in tv oggi (giovedì 6 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 6 aprile 2023) oggi giovedì 6 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i Mondiali di curling maschile con un doppio impegno dell’Italia. Avanzano i tornei di tennis della settimana, c’è grande attesa per Lorenzo Musetti a Marrakesh. Abbuffata di ciclismo con la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, iniziano l’Augusta Masters per il golf. Perugia cercherà la rimonta contro lo ZAKSA nella semifinale della Champions League di volley maschile. Ampio spazio alla Serie C di calcio e a Inghilterra-Brasile, la Finalissima di calcio femminile. Da non perdere i playoff di basket femminile e l’Eurolega di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023)ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali di curling maschile con un doppio impegno dell’Italia. Avanzano i tornei di tennis della settimana, c’è grande attesa per Lorenzo Musetti a Marrakesh. Abbuffata di ciclismo con la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, iniziano l’Augusta Masters per il golf. Perugia cercherà la rimonta contro lo ZAKSA nella semifinale della Champions League di volley maschile. Ampio spazio alla Serie C di calcio e a Inghilterra-Brasile, la Finalissima di calcio femminile. Da non perdere i playoff di basket femminile e l’Eurolega di basket. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 'Tadej, che ci ha portato spesso vicini alle ???????????? in salita, oggi ci ha portato vicini al ???????????????? ??' ?????? ???? ????… - borghi_claudio : @Dibbe1963 Meno voti -> non si può essere in tutti i ministeri -> i ministri e i sottosegretari li nomina Meloni ->… - StefanoCalda : Vediamo se oggi il giudice sportivo si ricorderà del precedente. #Lukaku - leodiby : Buongiorno e buon giovedi a tutti, le prime pagine dei giornali di oggi 6 aprile 2023. Tuttosport - 'La Juv… -