Sport e razzismo, ne parla anche Pioli: "Provo grande dispiacere" (Di giovedì 6 aprile 2023) Un passaggio rapido, ma significativo, sugli eventi dell'ultimo Juventus-Inter di Coppa Italia. anche Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di vigilia pre Empoli, si è voluto soffermare sul problema del razzismo in Italia e sulle azioni da adottare: "Non so se esiste. Provo un grande dispiacere per quello che succede negli stadi. Parliamo sempre di una piccola minoranza che fa queste cose e ne sono convinto ma se queste situazioni continuano bisogna prendere dei provvedimenti". Un commento rapido ma significativo da parte dell'allenatore del Milan.

