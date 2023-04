SpongeBob regala uova di Pasqua ai bambini dell’Istituto Giannina Gaslini

(Di giovedì 6 aprile 2023) In occasione della2023, il 5 aprilee il suo amico Patrick Stella hanno fatto visita airicoverati in alcuni reparti dell’ospedale pediatrico Istitutoe a quelli che quotidianamente sono in ospedale per le visite di controllo. I due simpatici personaggi hanno distribuito più di 500didei personaggi più amati di Nickelodeon. Ad arricchire la mattinata anche la presenza di un biologo dell’Acquario di Genova che ha raccontato ai più piccoli le meraviglie del mare. LEGGI ANCHE: ‘Crossover’ diventa una serie, Kwame Alexander: «La poesia è l’anima di questa storia» L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra Nickelodeon – il brand di Paramount pere ragazzi – l’Istituto ...

In precedenza era toccato a acclamate serie comea trasformarsi in un film dark fantasy o alla saga di Star Wars , presentata come un anime anni '80. L'ultimo mash - up approdato su YouTube ...In precedenza era toccato a acclamate serie comea trasformarsi in un film dark fantasy o alla saga di Star Wars , presentata come un anime anni '80. L'ultimo mash - up approdato su YouTube ...

Gaslini, SpongeBob fa visita all'ospedale di Genova e regala ai bambini ricoverati più di 500 uova di Pasqua Liberoquotidiano.it

Roma, 5 apr. (askanews) - In occasione della Pasqua SpongeBob, la spugna gialla protagonista dell'omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon ...