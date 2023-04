“Splendida cornice” | anticipazioni del 6 aprile

(Di giovedì 6 aprile 2023) “” ritorna stasera 6su Rai 3 a partire dalle 21:20, con un nuovo appuntamento della trasmissione che parte dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore. “” la puntata del 6In studio il pubblico votante, i “competenti omonimi”, il professore d’italiano, la band e gli ospiti con il compito di portare un tema alto a un livello comprensibile da tutti. Teo Teocoli, il regista teatrale Davide Livermore, Syria, Dan Peterson, la scrittrice Viola Ardone, Massimo Bernardini, il professor Alberto Grandi, Sveva Sagramola e, in collegamento, il trombettista Roy Paci: sono loro gli ospiti di Geppi Cucciari nella nuova puntata. Insieme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sirandrewscarpi : Venite a trovarci nella splendida cornice di piazza martiri a carpi…. #carpi #sirandrews #piazzamartiri… - SandraCeradini : RT @fendente1: Isola San Biagio,splendida cornice del Garda - vinierm : RT @ilmessaggeroit: Roy Paci, chi è il trombettista e cantante ospite a Splendida cornice? Età, carriera, figli e vita privata (l'ex moglie… - ilmessaggeroit : Roy Paci, chi è il trombettista e cantante ospite a Splendida cornice? Età, carriera, figli e vita privata (l'ex mo… - lacittanews : L'evento Marta country & lake 2023 si tiene nella splendida cornice del lago di Bolsena sul lungolago di Marta da s… -

, ore 21:20 su Rai 3 Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale. Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4 Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo ...Stasera 6 aprile su Rai 3 alle 21.25 nuovo appuntamento con. Il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari ospita Teo Teocoli. Il programma prende ispirazione dalla gente e dalle loro storie e spunto dalle notizie della settimana e dai ...Su Rai1 'Un passo dal cielo', su Rai2 '1917', su Rai3 '' - FOTOGRAMMA Secondo appuntamento con la nuova stagione di 'Un passo dal cielo', in onda in prima visione giovedì 6 aprile alle 21.30 su Rai 1. Nell'episodio dal titolo 'Altezze ...

Syria, ecco perché non canta più: cosa fa oggi. Età, carriera, marito, figli: stasera la cantante ospite a Spl ilmessaggero.it

Roy Paci ospite a Splendida cornice. Torna stasera in tv, giovedì 6 aprile alle 21.25 su Rai 3 lo show condotto da Geppi Cucciari che mixa conoscenza con attualità ...Il 14 maggio si terrà, nella suggestiva cornice di Villa Cicogna Mozzoni, l’edizione zero di una manifestazione vitivinicola che guiderà i partecipanti alla scoperta dei prodotti del territorio, ma an ...