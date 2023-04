Spider-Man | Across The Spider-Verse | record di visualizzazioni per il trailer del film animato

(Di giovedì 6 aprile 2023) L'attesa dei fan è alle stelle e i numeri lo dimostrano: ildi-Man:Theè stato il più visto per undi supereroi del 2023. Dopo il pluripremiato-Man: Un Nuovo Universo, i fan sono in trepidante attesa di assistere al grande ritorno di Miles Morales in-Man:Theche si preannuncia ancora più epico e adrenalinico. Stando a quanto riportato da Deadline, il nuovodelha stabilito unsenza precedenti, posizionandosi al secondo posto dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... illubot3 : È arrivato Spider-Boy: - fumettologica : È arrivato Spider-Boy - marvelcinemaita : Spider-Man: Across The Spider-Verse, il nuovo trailer sfiora 150 milioni di visualizzazioni: è record! - GianlucaOdinson : Spider-Man: Across the Spider-Verse, visualizzazioni da record per il secondo trailer | Cinema -… - marvelcinemaita : Spider-Man 4: Sam Raimi descrive le sue idee per un ipotetico quarto film, ispirato a ‘No Way Home’ -

Dopo il pluripremiato: Un Nuovo Universo , i fan sono in trepidante attesa di assistere al grande ritorno di Miles Morales in: Across The- Verse , film che si preannuncia ancora più epico ...Ha fatto parecchio rumore il nuovo trailer: Across the- Verse , il primo dei due sequel del fortunato film d'animazione vincitore del premio Oscar e prodotto da Phil Lord e Chris Miller: un nuovo universo , ...Deadline informa che, nelle sue prime 24 ore dal debutto online, il trailer ufficiale di: Across The- Vverse, ha generato 148.6 milioni di visualizzazioni, diventando il più visto per quanto riguarda il franchise di animazione della Sony, ma anche il più visto per un ...

Spider-Man e la Gatta Nera nella bufera Fumettologica

L'attesa dei fan è alle stelle e i numeri lo dimostrano: il trailer di Spider-Man: Across The Spider-Verse è stato il più visto per un film di supereroi del 2023. NOTIZIA di LUCA CARBONARO — ...Ecco 12 attori dimenticati della trilogia di Spider-Man firmata da Sam Raimi, tra cui Bryce Dallas Howard ed Elizabeth Banks.