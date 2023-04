Spiare WhatsApp gratis e in modo legale, ecco come fare (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid La pratica di Spiare WhatsApp, o almeno tentare di farlo, è divenuta con il tempo molto più comune di quanto effettivamente avremmo potuto immaginare o sperare di vedere. Sul web sono disponibili innumerevoli applicazioni che promettono gli stessi scopi finali, la maggior parte sono fake, create ad hoc per rubarvi denaro illudendovi inutilmente. Di base il software di messaggistica istantanea non permette di conoscere le chat ed i messaggi di un determinato numero, tuttavia è possibile mettere in atto qualche piccolo trucchetto, per sapere ad esempio quando un determinato contatto si collega/scollega dall’applicazione. Per questo scopo vi parliamo di Whats Tracker, un semplicissimo tool che registra su un file log proprio queste azioni, permettendovi di capire nel dettaglio quanto e quanto l’utente specifico e rimasto collegato a ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid La pratica di, o almeno tentare di farlo, è divenuta con il tempo molto più comune di quanto effettivamente avremmo potuto immaginare o sperare di vedere. Sul web sono disponibili innumerevoli applicazioni che promettono gli stessi scopi finali, la maggior parte sono fake, create ad hoc per rubarvi denaro illudendovi inutilmente. Di base il software di messaggistica istantanea non permette di conoscere le chat ed i messaggi di un determinato numero, tuttavia è possibile mettere in atto qualche piccolo trucchetto, per sapere ad esempio quando un determinato contatto si collega/scollega dall’applicazione. Per questo scopo vi parliamo di Whats Tracker, un semplicissimo tool che registra su un file log proprio queste azioni, permettendovi di capire nel dettaglio quanto e quanto l’utente specifico e rimasto collegato a ...

