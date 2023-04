Spegnimento riscaldamento 2023 in Italia: nessuna proroga ed app inutili (Di giovedì 6 aprile 2023) Si parla tanto in questi giorni di Spegnimento riscaldamento 2023 in Italia, visto che nel corso delle prossime ore arriveremo al termine definitivo oltre il quale per questo scorcio di stagione non potremo più usufruire del servizio in questione. Dunque, dopo aver analizzato più da vicino l’avvio delle operazioni per la stagione invernale, stando al nostro articolo pubblicato in pieno autunno 2022, ora tocca fare un altro step per gli utenti interessati. Soprattutto in relazione a coloro che vivono in aree dove ancora oggi è possibile usarlo. Chiaro il riferimento alle zone dove tendenzialmente si registrano temperature più basse. Chiarimenti vari sullo Spegnimento riscaldamento 2023 in Italia: nessuna proroga e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Si parla tanto in questi giorni diin, visto che nel corso delle prossime ore arriveremo al termine definitivo oltre il quale per questo scorcio di stagione non potremo più usufruire del servizio in questione. Dunque, dopo aver analizzato più da vicino l’avvio delle operazioni per la stagione invernale, stando al nostro articolo pubblicato in pieno autunno 2022, ora tocca fare un altro step per gli utenti interessati. Soprattutto in relazione a coloro che vivono in aree dove ancora oggi è possibile usarlo. Chiaro il riferimento alle zone dove tendenzialmente si registrano temperature più basse. Chiarimenti vari sulloine ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BinaryOptionEU : RT 'Anche se le temperature si sono di nuovo abbassate, in alcune regioni d'Italia è tempo di spegnere il riscaldam… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Anche se le temperature si sono di nuovo abbassate, in alcune regioni d'Italia è tempo di spegnere il riscaldamento: ecco il… - Adnkronos : Anche se le temperature si sono di nuovo abbassate, in alcune regioni d'Italia è tempo di spegnere il riscaldamento… - notizieloc : Mantova: Posticipato al 14 aprile lo spegnimento degli impianti di riscaldamento a Mantova - - ShoppingAlertIT : BaByliss ST496E Piastra a Vapore 2in1 Steamshine Ceramic, Piastre in Diamond Ceramic da 39 mm, Riscaldamento Advanc… -