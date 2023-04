Spalletti turnover Lecce-Napoli: Raspadori si scalda, rivoluzionato il centrocampo (Di giovedì 6 aprile 2023) Luciano Spalletti è pronto a fare turnover nella sfida Lecce-Napoli, Giacomo Raspadori insidia Giovanni Simeone in attacco. Senza la presenza di Osimhen, Spalletti dovrà capire a chi affidare il ruolo di centravanti del Napoli durante la sfida con il Lecce. Simeone resta ancora favorito, ma negli ultimi giorni Raspadori ha guadagnato più di qualche posizione. L’ex Sassuolo è rientrato bene dopo l’infortunio ed ha dato qualche segnale positivo anche durante il disastro di Napoli-Milan. Ma Spalletti ha in mente più di un cambio con il Lecce, una squadra forse rivoluzionata, come accadde anche nel match del girone di andata al Maradona. Lecce-Napoli: ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023) Lucianoè pronto a farenella sfida, Giacomoinsidia Giovanni Simeone in attacco. Senza la presenza di Osimhen,dovrà capire a chi affidare il ruolo di centravanti deldurante la sfida con il. Simeone resta ancora favorito, ma negli ultimi giorniha guadagnato più di qualche posizione. L’ex Sassuolo è rientrato bene dopo l’infortunio ed ha dato qualche segnale positivo anche durante il disastro di-Milan. Maha in mente più di un cambio con il, una squadra forse rivoluzionata, come accadde anche nel match del girone di andata al Maradona.: ...

