Spalletti sul razzismo | «Bisognerebbe mettere su delle regole e far pagare le conseguenze»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nella conferenza stampa di oggi di Lucianosi è parlato anche della questionein Italia, dopo il brutto episodio di martedì che ha coinvolto Romelu Lukaku insultato della curva della Juve. Il tecnico del Napoli ha redarguito la stampa parlando di titoli che ogni tanto vanno oltre il lecito, per rimarcare una vittoria, sottolineato poi che ci vorrebberoda far rispettare.sul«Non so che cosa si possa fare. È una materia che dobbiamo approfondire bene prima di dire stupidaggini. Dico solo che è un dispiacere vedere situazioni del genere nei nostri stadi e che se vogliamo essere a livello del calcio europeo bisogna modificare qualcosa. Anche nel festeggiare e prendersi gioco dell’avversario quando si vince, le prime pagine dei giornali, ...

Baroni si è anche soffermato sul lavoro svolto in settimana: "Abbiamo fatto allenamento intenso, c'... Ultima riflessione sul razzismo in Italia. L'allenatore della SSC Napoli Luciano Spalletti parla in conferenza prima di Lecce Napoli. Ecco un estratto delle sue parole in cui si sofferma sul discorso scudetto: 'Quando si parla alla squadra si ...

Le vere parole di Maldini a Spalletti nel tunnel del Maradona: lo paragona a Stallone Sport Fanpage

Impegno prepasquale per i rossoneri a San Siro, a 5 giorni dal roboante poker inflitto al Napoli di Spalletti