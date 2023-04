Spalletti | «L’infallibilità ce l’avete attribuita voi | noi siamo sempre rimasti umili»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, presenta in conferenza stampa la partita di campionato di domani contro il Lecce, in trasferta. Fortuna che si gioca subito, visto quello che è successo negli ultimi giorni. «Il concetto di infallibilità ce lo avete attribuito voi, noie tranquilli sapendo di avere difetti come tutte le altre squadre. E’ stata la bravura dei calciatori a far emergere le loro migliori qualità e a far sì che queste cose non siano successe con più frequenza. Il Milan è arrivato con la paura di perdere la partita e noi, forse, con tutti i discorsi che si fanno, che potesse essere una partita di riempimento per arrivare a quelle di Chiampions. Questo ha fatto la differenza sulle motivazioni. Sappiamo che da qui in avanti saranno tutte battaglie ...