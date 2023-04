Spalletti: “La questione del tifo ci penalizza. E’ necessario un punto di incontro. Daremo battaglia fino alla fine” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 7 minutiLuciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli, quella che deve essere la gara del riscatto dopo lo 0-4 di Napoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il concetto di infallibilità è qualcosa che avete sempre detto voi giornalisti. Noi siamo rimasti umili, consapevoli che abbiamo dei difetti come ce l’hanno tutte le squadre. E’ stata la bravura dei calciatori a far emergere le loro migliori qualità e far sì che certe cose siano successe con meno frequenza. Sappiamo che il Milan ci è arrivato a questa partita qui con il timore di perderla e noi, invece, con tutti i discorsi che si fanno, pensavamo fosse una semplice partita di riempimento per arrivare a quelle di Champions. Questo ha fatto la differenza rispetto a quelle che erano le motivazioni per arrivare a questa partita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 7 minutiLucianoparla in conferenza stampavigilia di Lecce-Napoli, quella che deve essere la gara del riscatto dopo lo 0-4 di Napoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il concetto di infallibilità è qualcosa che avete sempre detto voi giornalisti. Noi siamo rimasti umili, consapevoli che abbiamo dei difetti come ce l’hanno tutte le squadre. E’ stata la bravura dei calciatori a far emergere le loro migliori qualità e far sì che certe cose siano successe con meno frequenza. Sappiamo che il Milan ci è arrivato a questa partita qui con il timore di perderla e noi, invece, con tutti i discorsi che si fanno, pensavamo fosse una semplice partita di riempimento per arrivare a quelle di Champions. Questo ha fatto la differenza rispetto a quelle che erano le motivazioni per arrivare a questa partita ...

