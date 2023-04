Spalletti | “Il clima allo stadio non ci aiuta | per lo scudetto mancano 15 punti!” | poi la notizia sul rientro di Osimhen!

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara con il Lecce, sfida valevole per la 29esima giornata di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico, ecco quanto evidenziato: Il concetto di infallibilità è qualcosa che ci avete attribuito, noi siamo sempre rimasti umili e consapevoli di avere dei difetti. È stata solo la bravura dei calciatori a far sì che i difetti non siano mai emersi e a farci vincere tutte queste partite. Noi sappiamo che il Milan era arrivato a quella partita con il timore di perderla, mentre noi con tutti i discorsi che si fanno, con la sensazione che fosse una gara di riempimento del campionato in attesa dell’impegno di Champions. Questo ha portato a una differenza nelle motivazioni. Dopo aver parlato tra di noi, siamo ben consapevoli che fino alla fine avremo delle battaglie da giocare per ...

: "Ilche è venuto fuori in quella partita sicuramente non ci aiuta. Quanto può pesare meno non lo so quantificare, ma noi dobbiamo essere disposti a tutto per arrivare al traguardo, ......presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo - è stato amplificato anche dalfestoso, e pittoresco, legato alla probabile futura festa del calcio Napoli. L'effetto Napoli di...Ma quali sono le origini di questo boom turistico Secondo Confesercenti influisce anche ildi attesa per lo scudetto. 'L'effetto Napoli disull'economia della città esiste ed è ...

