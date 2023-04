(Di giovedì 6 aprile 2023) "Ilche è venuto fuori sicuramente non ci. Quanto può pesare o meno non lo so quantificare ma noi dobbiamo essere disposti a tutto, fino a corrodere noi stessi, per arrivare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Spalletti, clima che c'è con tifosi non ci aiuta leggi su Gloo - rtl1025 : ?? 'Il clima che è venuto fuori sicuramente non ci aiuta. Quanto può pesare o meno non lo so quantificare. Senza t… - ansacalciosport : Spalletti, clima che c'è con tifosi non ci aiuta. 'Senza tifosi non possiamo stare,ma a casa chi vuole far casino'… - antonio_gaito : #Spalletti: “Quel clima non ci aiuta. Senza tifosi non si può stare, ma chi usa il calcio per fare casino deve star… - ArmandoPietroD : RT @lucacerchione: #LecceNapoli, #Spalletti: “clima surreale quanto influisce sui calciatori? La sintesi è che il clima di #NapoliMilan non… -

Lucianoha le idee chiare sulche si respira intorno al Napoli dopo le contestazioni da parte di una minoranza di tifosi delle curve registrate in occasione della gara con il Milan. . ...La notizia è che Lucianoper la prima volta nomina la parola "scudetto", ma non certo per darne per scontata la conquista. Anzi. "A Lecce giochiamo contro una squadra che è stata capace di grandi prestazioni contro ...Queste le dichiarazioni di Lucianoprima della trasferta nel Salento Come sta il Napoli 'Il concetto di infallibilità ce lo ...in linea con la ripresa' Dagli spalti al campo 'Ilvenuto ...

Spalletti, clima che c'è con tifosi non ci aiuta - Campania Agenzia ANSA

"Ho già detto che il clima al Maradona non ci ha aiutati e non ho altro da ... visto che scalpita pure Lozano. Spalletti ha invece confermato che a Lecce non ci sarà Osimhen. "Per questa gara non ci ...Luciano Spalletti ha le idee chiare sul clima che si respira intorno al Napoli dopo le contestazioni da parte di una minoranza di tifosi delle curve registrate in occasione della gara con il Milan.