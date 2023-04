Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 6 aprile 2023) A che ora e come seguire il Sorteggio del torneo di Montecarlo 2023, terzo Masters 1000 della stagione, ma il primo sulla terra rossa dopo il Sunshine Double negli Usa. I migliori tennisti del pianeta saranno impegnati nel Principato di Monaco, a caccia di punti e sensazioni positive in vista della parte di stagione su terra battuta che culminerà con il Roland Garros. Nonostante i forfait di Alcaraz e Nadal, non mancheranno i giocatori di spicco. Occhi puntati ovviamente su Novak Djokovic, al rientro in campo dopo lo stop forzato post-Australian Open, Stefanos Tsitsipas, che ha vinto le ultime due edizioni del torneo, e anche Daniil Medvedev, chiamato a misurarsi con una superficie che non gli va a genio. Per quanto riguarda gli azzurri, invece, ovviamente le luci dei riflettori sono su Jannik Sinner, ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) A che ora e come seguire ildel torneo di, terzodella stagione, ma il primo sulla terra rossa dopo il Sunshine Double negli Usa. I migliori tennisti del pianeta saranno impegnati nel Principato di Monaco, a caccia di punti e sensazioni positive in vista della parte di stagione su terra battuta che culminerà con il Roland Garros. Nonostante i forfait di Alcaraz e Nadal, non mancheranno i giocatori di spicco. Occhi puntati ovviamente su Novak Djokovic, al rientro in campo dopo lo stop forzato post-Australian Open, Stefanos Tsitsipas, che ha vinto le ultime due edizioni del torneo, e anche Daniil Medvedev, chiamato a misurarsi con una superficie che non gli va a genio. Per quanto riguarda gli azzurri, invece, ovviamente le luci dei riflettori sono su Jannik Sinner, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ghfruxzb : @JoJordy07 @GeorgeSpalluto Monte Carlo, intendo il tabellone principale, inizia domenica 9 quindi il sorteggio non… - betman : @GerosaLorenzo Io credo sia andato semplicemente in tilt dopo che il sorteggio in champions gli ha spalancato la po… - Ilsuperbo89 : @tennis3colore @AntottoG @TuttocalcioS @apicella57 @Fedeoer @fyhpc @ClaudiaSpina19 @barrymansixty1 Per me può vince… - Ubitennis : ATP Estoril, il tabellone: Ruud cerca riscatto. Sorteggio benevolo per gli italiani - acmattiam : @rvotebannate Qua sopra per una settimana ci si è insultati perché milanisti/napoletani esultavano per il sorteggio… -