Sorpreso in possesso di hashish | fermato salernitano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuest’oggi, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Fabrizio Ubbidiente, in quanto all’esito della perquisizione domiciliare, nella sua disponibilità sono stati rinvenuti circa 100 grammi digià suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.