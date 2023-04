Sorpreso con una pistola a salve, denunciato dalla polizia (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato ‘Vicaria-Mercato‘ sono intervenuti in piazza Nolana, a Napoli, per la segnalazione di un uomo armato che aveva esploso alcuni di colpi d’arma da fuoco. I poliziotti, giunti sul posto, lo hanno visto armeggiare con una pistola ma lo hanno disarmato e bloccato; oltre all’arma, una pistola revolver a salve calibro 38, priva di tappo rosso, con 5 cartucce a salve, l’uomo – un 37enne russo – è stato trovato in possesso di una scatola con altre 44 cartucce a salve calibro 9. Lo straniero è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, procurato allarme presso l’autorità e per accensioni ed esplosioni pericolose. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato ‘Vicaria-Mercato‘ sono intervenuti in piazza Nolana, a Napoli, per la segnalazione di un uomo armato che aveva esploso alcuni di colpi d’arma da fuoco. I poliziotti, giunti sul posto, lo hanno visto armeggiare con unama lo hanno disarmato e bloccato; oltre all’arma, unarevolver acalibro 38, priva di tappo rosso, con 5 cartucce a, l’uomo – un 37enne russo – è stato trovato in possesso di una scatola con altre 44 cartucce acalibro 9. Lo straniero è statoper porto di armi od oggetti atti ad offendere, procurato allarme presso l’autorità e per accensioni ed esplosioni pericolose. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

