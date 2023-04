Sorpresi a bordo di un’autovettura rubata | denunciati

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023) un 49enne e una 36enne con precedenti di polizia per ricettazionedi, due persone finite nei guai. Martedì mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Sofia, hanno notato un'auto con adue persone la cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. I poliziotti li hanno fermati accertando che l'autovettura su cui viaggiavano era provento di furto avvenuto domenica scorsa; pertanto gli agenti hanno denunciato i due, un 49enne e una 36enne napoletani con precedenti di polizia, per ricettazione. Infine, agenti hanno restituito il veicolo al proprietario.