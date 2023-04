Sony starebbe lavorando a una nuova console portatile. Schermo da 8", ma solo per lo streaming da PS5 (Di giovedì 6 aprile 2023) Non potrebbe far girare giochi in autonomia come le passate PS Vita o PSP. Una scommessa strana per non infastidire PS5.... Leggi su dday (Di giovedì 6 aprile 2023) Non potrebbe far girare giochi in autonomia come le passate PS Vita o PSP. Una scommessa strana per non infastidire PS5....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Sony starebbe lavorando a una nuova 'PlayStation portatile' - xbox_series : RT @IGNitalia: Il Congresso degli Stati Uniti richiede un'indagine per pratiche anticoncorrenziali: Sony starebbe infatti siglando accordi… - SteelRevel : RT @IGNitalia: Il Congresso degli Stati Uniti richiede un'indagine per pratiche anticoncorrenziali: Sony starebbe infatti siglando accordi… - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Il Congresso degli Stati Uniti richiede un'indagine per pratiche anticoncorrenziali: Sony starebbe infatti siglando accordi… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Il Congresso degli Stati Uniti richiede un'indagine per pratiche anticoncorrenziali: Sony starebbe infatti siglando accordi… -