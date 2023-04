“Sono in grado di farlo”. Fabrizio Corona pronto a cambiare vita: “Lo hanno già presentato” (Di giovedì 6 aprile 2023) Fabrizio Corona, dove eravamo rimasti? L’ex paparazzo oggi imprenditore digitale con alle spalle un matrimonio finito con la modella Nina Moric e una miriade di storie con belle donne e – stando a quanto da lui riferito – con qualche maschione, sta per cambiare vita. E chi non sogna di farlo? Come dire, almeno una volta nella vita? In passato Fabrizio Corona si è imposto all’attenzione dell’opinione pubblica per la sua attività di paparazzo condizionata però da pesanti vicende giudiziarie. Oggi, tuttavia, per lui si prospetta un’avvincente, stimolante e sicuramente molto impegnativa nuova avventura professionale e personale. Indovinate un po’? Si butta in politica. Avete letto bene. Leggi anche: “Non vincono Oriana e Nikita”. GF Vip 7, soffiata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023), dove eravamo rimasti? L’ex paparazzo oggi imprenditore digitale con alle spalle un matrimonio finito con la modella Nina Moric e una miriade di storie con belle donne e – stando a quanto da lui riferito – con qualche maschione, sta per. E chi non sogna di? Come dire, almeno una volta nella? In passatosi è imposto all’attenzione dell’opinione pubblica per la sua attività di paparazzo condizionata però da pesanti vicende giudiziarie. Oggi, tuttavia, per lui si prospetta un’avvincente, stimolante e sicuramente molto impegnativa nuova avventura professionale e personale. Indovinate un po’? Si butta in politica. Avete letto bene. Leggi anche: “Non vincono Oriana e Nikita”. GF Vip 7, soffiata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Geopoliticainfo : ???? Nella guerra in Ucraina le forze armate russe non sono state in grado di raggiungere i loro obiettivi iniziali.… - ElsaSciacqua : RT @AlessiaMercata2: Ahhh ma allora non hai capito CHE COSA I #donnalisi SONO IN GRADO DI CREARE Avvocà @drojette ???????? Continuiamo COSÌ D… - BuIISitting : RT @Pgreco_: 'Statistiche alla mano, studi scientifici alla mano... non esiste un organizzazione al Mondo più criminale, più assassina, più… - smartolo : @Delorean861 @Mary_Cric @imballoionico @ParcodiGiacomo Se ti senti meglio ridendo degli altri ci sono professionisti in grado di aiutarti eh - moonchildtaebin : RT @greenvntae: l'amore per me è jungkook che oltre ad essersi tatuato 'army' sulla mano, nell'intervista uscita oggi ha detto ancora una v… -