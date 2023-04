“Sono arrivata al limite”. Giulia Stabile e Sangiovanni, da mesi nessuna foto insieme: la verità (Di giovedì 6 aprile 2023) I post insieme Sono diminuiti in maniera progressiva e, settimana dopo settimana, Sono cresciute le chiacchiere di una profonda crisi tra l’ex vincitrice di Amici Giulia Stabile e Sangiovanni, il cantante (anche lui ex Amici) con il quale fa coppia da due anni. Poco incline al gossip Giulia preferisce concentrarsi sul lavoro: è notizia di poche settimane fa che presto inizierà una collaborazione con il ballerino albanese Kledi Kadiu, uno di simboli della generazione De Filippi. Nel dettaglio Giulia lascerà le abituali vesti di ballerina per vestire quelle di insegnante. Giulia ha infatti annunciato che terrà presto una Masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci. “Ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) I postdiminuiti in maniera progressiva e, settimana dopo settimana,cresciute le chiacchiere di una profonda crisi tra l’ex vincitrice di Amici, il cantante (anche lui ex Amici) con il quale fa coppia da due anni. Poco incline al gossippreferisce concentrarsi sul lavoro: è notizia di poche settimane fa che presto inizierà una collaborazione con il ballerino albanese Kledi Kadiu, uno di simboli della generazione De Filippi. Nel dettagliolascerà le abituali vesti di ballerina per vestire quelle di insegnante.ha infatti annunciato che terrà presto una Masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci. “Ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lizzie35084630 : < shampoo che magicamente lavandosi i capelli le facesse la messa in piega da lisci a ricci ????. Era così convinta c… - RobertoBlumett5 : @RobertoMarsadri @fattoquotidiano Si sono risvegliati adesso perché è arrivata la primavera e le gite fuori porta o… - angiu_v : @bmilena @Luca_EI Ieri mattina sono partita da casa alle 8 e sono arrivata alle 9.30, la morte - aneurynein : @jeyararareyjhiu ma io manco so come ci sono arrivata, ho comprato solo un sacco di cazzate e mi sono presa il sushi - linoringmyway : Mi sono svegliata con un bruciore e un dolore all’occhio assurdi, stavo letteralmente piangendo. Ho acceso il tele… -