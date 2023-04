Sonia Bruganelli svela chi è stato il suo preferito al GF Vip | nome a sorpresa!

(Di giovedì 6 aprile 2023) A fare un bilancio del programma e anche della sua esperienza come opioninista è stata, intervistata da Leggo . La moglie di Paolo Bonolis si è soffermata su diversi argomenti: ...

Dopo la fine del GF Vip,ha fatto un bilancio dell'edizione tra eccessi e il suo concorrente preferito. Si è conclusa l'edizione del GF Vip 7 con la vittoria di Nikita Pelizon. A fare un bilancio del ...Dopo la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, la popolare imprenditricesi è raccontata ai microfoni di Leggo.it . L'opinionista del programma che si è concluso in questa edizione con il trionfo di Nikita Pelizon, alla domanda se la rivedremo ricoprire ...Dunque l'impegno al GF Vip della vulcanica romana si dovrebbe ritenere concluso. Chi potrebbe sostituirla Sempre lavorando per ipotesi, la scelta più logica porta a Giulia Salemi. La giovane ...

Antonino, il terzo Gf Vip, le polemiche. Bruganelli a ruota libera: "Mi pagano per dire quello che penso" ilGiornale.it

Dopo sette mesi di Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli pensa al futuro. Complice una proposta, ancora top secret, fioccata da Paolo Bonolis in persona.«Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa ...Sonia Bruganelli non sarà al Gf Vip 8. La temutissima opinionista delle ultime edizioni del reality, nonché produttrice e moglie di Paolo Bonolis, pare che non sia più nei piani del programma. O megli ...