Sonia Bruganelli | nuova polemica dopo il “GF Vip” | “Il più manipolatore”

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 aprile 2023) Schietta, diretta, a tratti tagliente con i suoi giudizi critici,non abbandona le sue vesti di “opinionista” nemmenoil Grande Fratello Vip. A distanza di pochi giorni dalla finalissima, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi e ha riservato una dura critica a uno dei concorrenti simbolo di questa edizione: Edoardo Tavassi. Cos’ha detto sul suo conto e perché ha tirato in ballo anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.il “GF Vip”: l’attacco a Edoardo Tavassi Il Grande Fratello Vip si è concluso con la vittoria di Nikita Pelizon, arrivatalunghi mesi di messa in onda. Un’edizione in cui i protagonisti si sono messi in gioco senza risparmiarsi, dagli stessi concorrenti alle opinioniste in ...