Sonia Bruganelli fa il nome del suo concorrente del GF Vip 7 preferito

L'opinionista si sbottona sul futuro: Paolo mi ha chiesto di fare un nuovo programma insieme dopo il GFVip . Dopo sette mesi di Grande Fratello Vip,pensa al futuro. Complice una proposta, ancora top secret, fioccata da Paolo Bonolis in persona. Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui , anticipanell intervista ...- archiviato il Grande Fratello Vip - è partita in vacanza per godersi qualche giorno di mare. Prima di partire ha rilasciato varie interviste dove ha confessato chi è stato il suo ...Dopo la fine del GF Vip,ha fatto un bilancio dell'edizione tra eccessi e il suo concorrente preferito. Si è conclusa l'edizione del GF Vip 7 con la vittoria di Nikita Pelizon. A fare un bilancio del ...

GF Vip, Sonia Bruganelli e la stola di Chiara Ferragni Pensati libera «C'è un motivo». E' addio leggo.it

Sonia Bruganelli non sarà al Gf Vip 8. La temutissima opinionista delle ultime edizioni del reality, nonché produttrice e moglie di Paolo Bonolis, pare che non sia più nei piani del programma. O ...Soleil, Pierpaolo o Giulia, ecco chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli al Gf vip. Ecco le loro parole dichiarate nei giorni scorsi. Sonia Bruganelli il prossimo anno non sarà più l’opinionista del ...