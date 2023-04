Sondaggi politici | Fratelli d' Italia sotto il 29% per la prima volta | il Pd si avvicina ancora

(Di giovedì 6 aprile 2023)d'è in calo e per lascendela soglia del 29%, attestandosi al 28,8%. E' questo il risultato della nuova Supermedia, che conferma anche la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici, Schlein accorcia il distacco da Meloni: 8 punti tra Pd e FdI. Il 51% non ha fiducia nella premie… - repubblica : Sondaggi politici, tra diritti e Pnrr il centrodestra perde consensi. Il Pd si avvicina a FdI e stacca il M5S [a cu… - fanpage : Il margine tra il Partito democratico di #EllySchlein e Fratelli d’Italia, di #GiorgiaMeloni, è sempre più stretto - Mariodarkmatter : RT @globalistIT: - globalistIT : -

, Fratelli d'Italia è in calo e per la prima volta scende sotto la soglia del 29%, attestandosi al 28,8%. E' questo il risultato della nuova Supermedia, che conferma anche la ...Con i sindacati pronti a scendere di nuovo in piazza dopo il fallimento dei tentativi di mediazione con il governo, iin Francia appaiono plumbei per Emmanuel Macron che comunque ...... ormai, dove finisce il diritto alla privacy e inizia quello di cronaca, see giornalisti ... per quanto indebolito (Forza Italia, oggi, vale tra il 7 e l'8% dei voti, nei), è pur ...

Sondaggi politici, finisce l'effetto Schlein nel Pd. Scivolone M5S, crescono Lega e FdI ilmessaggero.it

A margine dell’incriminazione per mano del tribunale di New York, è questo il quadro che comincia a emergere dai sondaggi. Ed è un quadro addirittura ... con un Donald Trump che fino all’altro ieri ...Dal sondaggio emerge anche che i bresciani consapevoli che il ... Questo è un tema che ha a che fare con il cambiamento profondo nel rapporto con la politica, diventata un frammento dell’identità e ...