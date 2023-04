Sondaggi politici elettorali oggi 6 aprile 2023 | per il Pd finisce l’effetto Elly Schlein | torna a crescere FdI

(Di giovedì 6 aprile 2023)– Continua il calo di consensi di Fratelli d’Italia. Lo conferma l’ultimoo realizzato da Quorum/YouTrend per SkyTg24, che vede una discesa di 0,1 punti per il partito guidato da Giorgia Meloni, ora al 28,8 percento. La stessa contrazione registrata la settimana scorsa, che avvicina FdI a un Partito democratico arrivato, secondo Quorum/YouTrend, al 20,6 percento (+0,5%). In netta crescita anche il Movimento 5 stelle, che ha visto un balzo di 0,6 punti arrivando al 16,4 percento. Lieve aumento per la Lega, arrivata al 9 percento (+0,2%), mentre Azione/Italia viva ha perso 3 decimali, scendendo al 7,3 percento, ma rimane stabilmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici, Schlein accorcia il distacco da Meloni: 8 punti tra Pd e FdI. Il 51% non ha fiducia nella premie… - repubblica : Sondaggi politici, tra diritti e Pnrr il centrodestra perde consensi. Il Pd si avvicina a FdI e stacca il M5S [a cu… - fanpage : Il margine tra il Partito democratico di #EllySchlein e Fratelli d’Italia, di #GiorgiaMeloni, è sempre più stretto - bizcommunityit : Sondaggio, il 90% giudica internet e social poco sicuri. Uno su 5 ha subìto cyberbullismo #social - REstaCorporate : @marcuspascal1 @fattoquotidiano I 400.000 votanti in #Friuli strumentalizzati dai caproni di destra, sono indicator… -

Fin quando non succede qualcosa di strutturale nella maggioranza che rimetta in moto i processi- una vera crisi fra gli alleati, un vero calo di Fratelli d'Italia nei- ...... Udc e i moderati) e un modo del Pd che non si riconosce nella sua segretaria" (qui abbiamo spiegato come sono cambiati i rapporti di forza neicon l'arrivo di Elly Schlein ). Le ...Tutti i partitifinlandesi , di sinistra, di destra e di centro hanno risposto in modo ... Secondo idi Helsingin Sanomat il tipico sostenitore dell'Alleanza in Finlandia è istruito, ...

Sondaggi politici, finisce l'effetto Schlein nel Pd. Scivolone M5S, crescono Lega e FdI ilmessaggero.it

«Il sondaggio mostra che la popolazione vuole soluzioni da parte della politica e che vi è poca comprensione per lo spreco di medicamenti. Non sorprende il fatto che molti desiderino una maggiore ..."Il sondaggio fotografa il presente – precisa Lorenzo Reginoli, analista BiDiMedia – ovvero la situazione politica se si votasse oggi. La campagna elettorale ovviamente potrebbe spostare gli equilibri ...