Solo belle sorprese con…..Roncalli Viaggi! (Di giovedì 6 aprile 2023) Succede sempre così: quando si va in vacanza, quando si scopre una nuova destinazione, quando si va in un altro paese del mondo, quando si viaggia! Sono Solo le belle sorprese quelle che rimangono e diventano poi ricordi indelebili: un paesaggio, un tramonto, un’alba, un luogo, un profumo, un’esperienza, un incontro, una fotografia, la natura, il mare, una passeggiata. Sorprendersi viaggiando è la cosa più bella che può capitare. Pasqua, da sempre, coincide per tutti con le prime gite fuoriporta e soprattutto è il periodo migliore per cominciare a pianificare le prossime vacanze. Eccoci dunque pronti ad accogliere tutte le vostre richieste per scegliere e prenotare la destinazione della vostra estate, ma soprattutto pronti a consigliarvi le migliori mete dove potrete vivere belle esperienze e godervi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023) Succede sempre così: quando si va in vacanza, quando si scopre una nuova destinazione, quando si va in un altro paese del mondo, quando si viaggia! Sonolequelle che rimangono e diventano poi ricordi indelebili: un paesaggio, un tramonto, un’alba, un luogo, un profumo, un’esperienza, un incontro, una fotografia, la natura, il mare, una passeggiata. Sorprendersi viaggiando è la cosa più bella che può capitare. Pasqua, da sempre, coincide per tutti con le prime gite fuoriporta e soprattutto è il periodo migliore per cominciare a pianificare le prossime vacanze. Eccoci dunque pronti ad accogliere tutte le vostre richieste per scegliere e prenotare la destinazione della vostra estate, ma soprattutto pronti a consigliarvi le migliori mete dove potrete vivereesperienze e godervi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Hanno meno di 23 anni entrambi e già stanno stupendo il mondo non solo per la loro tecnica e il loro gioco, ma anch… - nikomazza69 : @marifcinter Belle carole del fantino. Peccato che anche nell’ambito del razzismo esistono figli e figliastri… Nn m… - GianvitoPuglies : @ninabecks1 La guardi attentamente. È stata diffusa solo la dichiarazione di Sansonetti. Al tavolo ci sono Renzi e… - Kekka_Sors : @flubby81 Potresti per favore eliminare questo tweet o comunque non usate l’#?! Basta parlare di ste cose!!! Si d… - arbaman_learnin : @pompierecattivo @LaVeritaWeb Che dire ? Spiace per chi è stato obbligato, anche se la classe medica ha le sue bell… -