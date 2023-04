Solidarietà a Monreale | Piero Faraci | Arianna Parisi e Silvana Lo Iacono raccolgono cibo per i bisognosi

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 6 aprile 2023)– L’associazione Humanitas ha dato il via ad una raccolta di prodotti alimentari per aiutare le persone bisognose della città a trascorrere la Pasqua in serenità nonostante le difficoltà. L’iniziativa è stata promossa daLo, che hanno organizzato un banchetto nei pressi del supermercato Quick Sisa di (live.it)