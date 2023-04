Smartphone, attenzione al POP-UP che se ignorato distrugge il telefono (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid L’utilizzo dello Smartphone è una delle pratiche più comuni durante la vita di tutti i giorni, soprattutto per le facoltà che concede. Sia dal punto di vista ricreativo che lavorativo, tale dispositivo risulta fondamentale, sia nella vita dei grandi che dei più piccoli. Bisogna però prestare molta attenzione quando si ha tra le mani uno Smartphone, soprattutto alle tante notifiche che arrivano. Queste, pervenute tramite i social, le tante piattaforma di messaggistica e tutto quello che compare sul browser web in particolare, potrebbero portare a qualche piccolo problema. Ci sono anche tante altre notifiche che arrivano per le applicazioni gioco, quelle che segnalano un nuovo bonus in arrivo o magari il momento giusto per tornare a giocare al proprio Game preferito. Bisogna però prestare tanta attenzione ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid L’utilizzo delloè una delle pratiche più comuni durante la vita di tutti i giorni, soprattutto per le facoltà che concede. Sia dal punto di vista ricreativo che lavorativo, tale dispositivo risulta fondamentale, sia nella vita dei grandi che dei più piccoli. Bisogna però prestare moltaquando si ha tra le mani uno, soprattutto alle tante notifiche che arrivano. Queste, pervenute tramite i social, le tante piattaforma di messaggistica e tutto quello che compare sul browser web in particolare, potrebbero portare a qualche piccolo problema. Ci sono anche tante altre notifiche che arrivano per le applicazioni gioco, quelle che segnalano un nuovo bonus in arrivo o magari il momento giusto per tornare a giocare al proprio Game preferito. Bisogna però prestare tanta...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Smartphone, attenzione al POP-UP che se ignorato distrugge il telefono - - DonDie_Sospeso : @pws1970 @monicabertini Mi si è scaricato lo smartphone... ci aggiorniamo a domani. Quello che dice @Alex_Cavasinni… - 83napolano : RT @CeotechI: Galaxy S23, attenzione agli accessori non certificati #Accessori #Cameraphone #Custodie #Flagship #Fotocamera #GalaxyS23 #Gal… - CF22092013 : RT @CeotechI: Galaxy S23, attenzione agli accessori non certificati #Accessori #Cameraphone #Custodie #Flagship #Fotocamera #GalaxyS23 #Gal… - CeotechI : RT @CeotechI: Galaxy S23, attenzione agli accessori non certificati #Accessori #Cameraphone #Custodie #Flagship #Fotocamera #GalaxyS23 #Gal… -