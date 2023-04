(Di giovedì 6 aprile 2023) Milancontro lanon ci sarà causa infortunio, ma secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, importantiin arrivo.– Mentre Danilo D’Ambrosio sconterà la seconda giornata di squalifica, in difesa si rivedranno gli stessi visti contro Fiorentina e Juventus, considerando anche l’assenza di Milan. Ma sul difensore slovacco ci sono importanti, perché sarà rivalutato sabato. Possibile dunque riaverlo a disposizione per la sfida di sabato prossimo con il Monza. In tal senso, attenzione inoltre anche al cartellino, dato che Francesco Acerbi è diffidato e rischierebbe di saltare la prossima sfida in casa. Fonte: Corriere dello Sport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Skriniar vicino al ritorno? Assente con la Salernitana ma novità importante – CdS - internewsit : Skriniar vicino al ritorno? Assente con la Salernitana ma novità importante - CdS - - phdinter : @wtfmid0ing @marifcinter Se invece di passare il tuo tempo su paint, avessi seguito un po' di più la vicenda Skrini… -

... Thiago Motta, da molte voci di Calciomercato dato perai nerazzurri nella prossima stagione. nella prossima estate infatti partiranno Milan, con destinazione Paris Saint Germain, e ......i nomi più importanti dei calciatori in scadenza in Italia c'è sicuramente quello di Milan:... invece, Juan Cuadrado ed Alex Sandro, mentre il Milan sembra essereal rinnovo di Olivier ...Un rinnovoè invece quello di Giroud. " Fumata bianca per Giroud , firma prima o dopo la ... il suo intermediario è lo stesso die ha lavorato con i rossoneri e i bianconeri ". " Il ...

Skriniar vicino al ritorno Assente con la Salernitana ma novità importante – CdS Inter-News.it

Negli ultimi giorni Calhanoglu è riuscito ad accelerare i tempi e il suo rientro in campo sembra più vicino. "Il post su Instagram è ... Chi invece quasi certamente non ci sarà è Skriniar. Lo slovacco ...Una nuova maschera per Victor Osimhen, sempre più vicino al rientro. L'attaccante nigeriano, autore di ventuno gol e cinque assist in ventitré partite giocate in campionato, è fermo ai box a causa di ...