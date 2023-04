Sisma L’Aquila, Brunetta: “14 anni dopo lo stesso dolore, lo stesso nodo in gola, la stessa commozione” (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA – “14 anni dopo, lo stesso dolore, lo stesso nodo in gola, la stessa commozione. La memoria delle 309 vittime del terremoto del 2009 che colpì L’Aquila e la sua provincia è un monito continuo per tutti noi: non bastano le parole e le promesse, servono i fatti. Da ministro per la Pubblica amministrazione, allora inviai in città i camper di Linea Amica, perché i servizi pubblici fossero subito accessibili, seppur attraverso postazioni mobili. La Pa significa comunità, equità, uguaglianza: insieme al sistema della Protezione civile, testimonia la presenza dello Stato a fianco di cittadini e imprese, presenza ancor più fondamentale in caso di tragedie e calamità”. Così il professor ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA – “14, lo, loin, la. La memoria delle 309 vittime del terremoto del 2009 che colpìe la sua provincia è un monito continuo per tutti noi: non bastano le parole e le promesse, servono i fatti. Da ministro per la Pubblica amministrazione, allora inviai in città i camper di Linea Amica, perché i servizi pubblici fossero subito accessibili, seppur attraverso postazioni mobili. La Pa significa comunità, equità, uguaglianza: insieme al sistema della Protezione civile, testimonia la presenza dello Stato a fianco di cittadini e imprese, presenza ancor più fondamentale in caso di tragedie e calamità”. Così il professor ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Terremoto in Abruzzo, le luci della memoria. 14 anni dopo la forte scossa di terremoto della notte tra il 5 e il 6… - Federugby : #6aprile 2009 14 anni fa, pilone de L'Aquila Rugby e dell'#ItaliaU20 Lorenzo 'Ciccio' #Sebastiani perse la vita a… - tg2rai : L'anniversario del sisma del 2009, nella notte la toccante fiaccolata in onore delle vittime. @GiorgiaMeloni: 'Rend… - Lopinionista : Sisma L’Aquila, Brunetta: “14 anni dopo lo stesso dolore, lo stesso nodo in gola, la stessa commozione”… - AnsaAbruzzo : Sisma L'Aquila: Usra, la ricostruzione privata è all'84% -