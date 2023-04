Sindacati in piazza a maggio per nuova stagione diritti

(Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Cgil, Cisl e Uil in“per unadel lavoro e dei”. A spiegare la decisione già annunciata nei giorni scorsi di mettere in campo tre manifestazioni interregionali, a Bologna il 6, a Milano il 13e a Napoli il 20per ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali messe in campo dal governo, è un lungo documento unitario che dettaglia motivi e giudizi sulle partite ancora del tutto aperte con il governo, da fisco a pensioni, dai salari alla sicurezza sul lavoro fino alla precarietà. “Cambiamento per noi significa anche mettere in campo le azioni necessarie a realizzare gli investimenti e le riforme previsti dal Pnrr, rafforzando un modello ...

La Francia torna incontro la riforma delle pensioni: non è stato trovato nessun accordo Non accennano a fermarsi ... dopo il primo tentativo di dialogo tra il governo francese e iche ...Cosa sta succedendo I giovani preferiscono la Play station e il cellulare allo scendere in... Ma dico, idove stanno e con loro i partiti che si dicono pacificisti Come si fa a ...... infatti, hanno aderito allo sciopero indetto daiper protestare contro la riforma del ... Putiferio per l'opera comparsa (e subito cancellata) in Francia I giovani inin sciopero per i ...

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Cgil, Cisl e Uil in piazza a maggio “per una nuova stagione del ... Ma tutto questo, comporta per Cgil Cisl e Uil “relazioni sindacali forti e strutturate”. L’esecutivo, ...i sindacati hanno indetto una undicesima giornata di mobilitazione nazionale. Ecco tutti gli slogan e i messaggi che emergono dalle piazze francesi (e che l’Europa non sta ascoltando).